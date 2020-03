Calcio e coronavirus, Fc Messina-Acr Messina a porte chiuse: chiesta la diretta tv

5 Marzo 2020 11:14

Il consigliere Sorbello chiede al sindaco di Messina di intervenire presso la Lega Nazionali Dilettanti per ottenere l’autorizzazione per le emittenti locali

Il Consigliere Comunale Salvatore Sorbello, in vista della gara a porte chiuse Fc Messina – Acr Messina, chiede alla al sindaco di Messina di intervenire presso la Lega Nazionale Dilettanti per far ottenere alle emittenti locali la concessione autorizzativa per trasmettere la partita esente dai diritti televisivi. “L’accoglimento della suindicata richiesta non dovrebbe trovare alcuna difficoltà, posto che la legittimità si fonda proprio sulla inibizione della fruizione dello stadio da parte dei tanti cittadini abbonati o semplici spettatori Messinesi che avrebbero voluto assistere alla partita. In subordine, qualora la superiore richiesta dovesse essere rigettata, si chiede che il Comune, attraverso gli Uffici preposti, di patrocinare l’evento televisivo presso le tv locali dotate di segnale satellitare, per dare la possibilità anche ai Messinesi che vivono fuori di poter vedere la partita in questione”– commenta il consigliere comunale.

