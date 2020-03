Calabria: grande festa per i 100 anni di Nonna Nicolina [FOTO]

3 Marzo 2020 12:13

Calabria, nonna Nicolina di Pentone compie 100 anni: esempio instancabile di gentilezza

Il 28 Febbraio 2020 nonna Nicolina Marino ha festeggiato 100 anni. Circondata dai suoi figli Giuseppe e Graziella che vivono in Canada e dai famigliari, oltre all’affetto di tutta la comunità di Pentone , rappresentata per l’occasione dal Sindaco Vincenzo Marino e dall’Assessore alla Gentilezza Anna Pullano, che le hanno consegnato una targa come ricordo dell’importante giornata di festa. L’Assessore alla Gentilezza Anna Pullano spiega “anche questo rappresenta un modo per fare gentilezza attraverso l’attenzione ed il riconoscimento che si dà ad una Signora che è stata per tutta la Comunità un esempio di donna, completamente dedicata non solo alla famiglia ma anche al prossimo specialmente nei tempi che furono quando le persone avevano più bisogno. – prosegue raccontando alcuni esempi di gentilezza in cui la signora si è distinta con umiltà nella propria quotidianità – Nonna Nicolina ha sempre avuto un grande legame con la terra, fino a due anni fa allevava le sue gallinelle. Ha sempre condiviso ciò che la terra le ha donato specialmente durante i tempi della guerra quando la povertà era molto diffusa. Inoltre si è sempre prodigata per le persone malate facendo nottate in ospedale o a casa dei bisognosi. Insomma una donna veramente Instancabile e gentile”.

