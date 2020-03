6 Marzo 2020 12:32

Calabria, lettera del Sul al Ministro Azzolina: “il Governo non si dimentichi degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Confidiamo che questa categoria non scompaia dai provvedimenti e dai benefici tesi ad alleviare difficoltà serie e preoccupanti”

Di seguito il testo integrale della lettera del Sul al Ministro Azzolina:

“Gentile Ministro,

l’inevitabile chiusura delle Scuole adottata per il contrasto al Coronavirus sta determinando problemi, una parte dei quali sono all’attenzione del Governo che ha già assunto o annunciato gli opportuni provvedimenti a breve. Tuttavia, è bene ricordare che ci sono professionisti che operano nelle scuole a supporto della funzionalità degli istituti scolastici e dei servizi che offrono. Gli ASACOM (assistenti all’autonomia e alla comunicazione), ad esempio, rischiano di avere un contraccolpo economico immediato, – nella mancata retribuzione dello stipendio o, se alle dipendenze di cooperative e società, nelle ferie forzate che vengono disposte – e nella prospettiva con il ridimensionamento delle quote previste dalla NASPI o dalla DISCOLL a copertura dei periodi di disoccupazione. Questo è un altro degli effetti della confusione che non regola il settore e la motivazione per cui chiediamo da tempo ed insistentemente il riconoscimento giuridico degli ASACOM, il contratto nazionale di lavoro (anche per lodo ministeriale) e l’apertura di un confronto su ruoli e funzioni di questi professionisti e sulla loro stabilizzazione ed internalizzazione, giacché è impossibile tollerare che un servizio così delicato debba subire traversie di appalti ed affidamenti e non si stabilisca che sia gestito dall’Amministrazione Pubblica nelle forme che saranno decise. Confidiamo, pertanto, nel Suo autorevole intervento perché questa categoria non scompaia dai provvedimenti e dai benefici tesi ad alleviare difficoltà serie e preoccupanti. Siamo disponibili ad ogni specificazione che venga richiesta e ad ogni confronto che si volesse decidere“.

Segretario generale SUL Calabria

Aldo Libri

