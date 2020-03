Calabria: il maestro Cavallo parteciperà alla trasmissione “Zona Cesarini”

6 Marzo 2020 09:41

Calabria: il maestro Cavallo risponderà ai conduttori Maurizio Ruggeri e Savino Zaba alle domande sulle arti marziali

Sarà il Maestro Giuseppe Cavallo, specialista internazionale di arti marziali, antiterrorismo, difesa personale e sport da combattimento, a rappresentare la Fiwuk, l’unica federazione di arti marziali wushu kung fu, riconosciuta dal CONI quale DSA, questa sera, intorno alle ore 22,20, in RAI. Infatti, all’interno del noto e seguito programma radiofonico sportivo “Zona Cesarini”, la cui regia è di Ombretta Conti, su Rai Radio 1, il maestro Cavallo risponderà ai conduttori Maurizio Ruggeri e Savino Zaba alle domande sulla straordinaria arte marziale, antesignana di tutte le altre. Considerato il successo di immagine e il valore del wushu kung fu, sport olimpico giovanile, Sono previste, prossimamente, altre trasmissioni e interviste, sulle Reti televisive e radiofoniche nazionali, che avranno come protagonista la dirigenza FIWUK, a partire dal Presidente, l’avvocato Vincenzo Drago, dal segretario generale Sebastiano Ettore Spoto e dagli altri componenti del consiglio federale ossia: Mario Follari e Gianfranco Bianchi, vice presidente vicario e vice presidente, Vittorio Giorgi, Shiran Quan, Alessandro Montesu e Marco Barri. L’adesione alla Fiwuk consente, in Italia, ad avere riconoscimento ufficiale nazionale e internazionale e impreziosisce, ancor di più, la validità dei diplomi e dei titoli conseguiti.

