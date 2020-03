Calabria: contrasto al fenomeno dell’abbandono di veicoli fuori uso

13 Marzo 2020 10:48

Calabria: rinvenuti, su terreni agricoli sedici veicoli ormai fuori uso ed abbandonati

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, nel corso degli ultimi giorni, particolare attenzione è stata posta al fenomeno dell’abbandono dei veicoli fuori uso, grazie ad una intensificata attività di controllo del territorio.

Durante i controlli espletati, sono stati rinvenuti, su terreni agricoli, sedici veicoli ormai fuori uso ed abbandonati, privi di pezzi di carrozzeria e di parti meccaniche. Alcuni di questi veicoli sono stati individuati dai militari nascosti tra la vegetazione o coperti da erbe infestanti. I militari, al termine degli accertamenti avviati per l’identificazione dei proprietari, hanno comminato 17 sanzioni amministrative per un importo complessivo di € 29.000 circa, diffidando gli stessi a procedere alla consegna dei veicoli presso gli appositi centri di raccolta e rottamazione.

I veicoli abbandonati cagionano un elevato tasso di inquinamento ambientale a causa della presenza di olii, grassi motore, parti in metallo, gomma e plastiche che, esposti alle condizioni atmosferiche, tendono, col tempo, a fuoriuscire ed a penetrare nel terreno. I proprietari dei veicoli fuori uso hanno l’obbligo di procedere alla rottamazione affidandoli ad un demolitore autorizzato, anche al fine di poter completare le operazioni al Pubblico registro automobilistico e dichiararli non più marcianti, quindi non più soggetti al pagamento della tassa di proprietà.

I controlli intrapresi dai Carabinieri Forestali, a tutela del territorio e dell’ambiente, si protrarranno nei prossimi giorni e potranno essere ancor più incisivi anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.

Valuta questo articolo