Calabria, caso Fincalabra: l’ex governatore Oliverio in udienza il 21 maggio davanti al Gup di Catanzaro [DETTAGLI]

5 Marzo 2020 13:19

L’ex governatore della Calabria Mario Oliverio è accusato di abuso d’ufficio

E stata fissata per il prossimo 21 maggio l’udienza preliminare per decidere se rinviare a giudizio l’ex governatore della Calabria Mario Oliverio, accusato di abuso d’ufficio per aver rimosso, nel novembre del 2015, Luca Mannarino, presidente del Cda di Fincalabra. Poche settimane fa il Gup del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pm, sostenendo che Mannarino “non poteva e non doveva essere rimosso da presidente del Cda di Fincalabra”, come invece fece Oliverio “attivando la procedura del cosiddetto spoil system attraverso una interpretazione forzata dello Statuto Regionale e ricorrendo ad evidenti violazioni delle disposizioni normative in ordine alle nomine di competenza regionale”. Oliverio, a seguito della decisione del Gup, affermò che la sua condotta nella vicenda era stata “cristallina”.

