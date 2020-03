Calabria, il Capitano Ultimo: “ho accettato di venire qui per combattere la ‘Ndrangheta, se qualcuno non vorrà me ne andrò”

5 Marzo 2020 17:57

Calabria: le dichiarazioni del colonnello dei Carabinieri Sergio de Caprio, alias “Capitano Ultimo“

“L’obiettivo è combattere la ‘ndrangheta e il voto di scambio: se qualcuno non vorrà fare questa battaglia, me ne andrò. Chi si avvicina a me lo fa entrando nel mio mondo, non io nel suo. Se qualcuno ha dei secondi fini, dipende da lui. Di certo la magistratura e la polizia sapranno tutelarmi“. Lo afferma, intervistato da Famiglia Cristiana, il colonnello dei carabinieri Sergio de Caprio, alias “Capitano Ultimo“, neo assessore all’Ambiente della Regione Calabria, commentando l’arresto del consigliere regionale di FdI Domenico Creazzo, coinvolto in un’inchiesta della Dda di Reggio Calabria.

Calabria, il Capitano Ultimo: “rischio strumentalizzazione ma non si può stare alla finestra”

“Il rischio c’è, ma le persone vanno giudicate per quello che fanno. Si tratta di scegliere se scendere nell’arena a combattere o stare alla finestra a guardare. Ho accettato questo incarico per il bene comune e per i principi di uguaglianza e fratellanza. Poi tutto può accadere. Si può sempre strumentalizzare qualsiasi cosa, ma se gli altri hanno intenzioni diverse, non dipende da me. La strumentalizzazione non dipende dallo strumentalizzato, ma dagli strumentalizzatori“. Lo afferma, intervistato da Famiglia Cristiana, il colonnello dei carabinieri Sergio de Caprio, alias “Capitano Ultimo”, neo assessore all’Ambiente della Regione Calabria, rispondendo alla domanda sul rischio che la sua figura possa essere strumentalizzata.

