Calabria, Biondo (Uil): “accogliamo positivamente la composizione della giunta regionale da parte della Presidente Santelli”

18 Marzo 2020 17:04

“Accogliamo positivamente la composizione della giunta regionale da parte della Presidente Santelli. In un momento di grave emergenza sanitaria ed economica per la Calabria e per il Paese. La nostra regione, come abbiamo sottolineato dalle ore seguenti alla proclamazione del nuovo Presidente della giunta regionale, ha bisogno della piena operatività degli organismi preposti allo svolgimento della funzione esecutiva e legislativa regionale”. E’ quanto scrive in una nota Santo Biondo, Segretario generale Uil Calabria. “E i calabresi -prosegue la nota- hanno bisogno di essere guidati, rassicurati e incoraggiati. Al governo regionale auguriamo pertanto buon lavoro e, lo invitiamo ad avviare da subito il confronto con il Sindacato e le forze sociali e produttive. Confronto che si dovrà svolgere adottando tutte le misure anti Covid 19 e con modalità in remoto che il momento esige. Invece, è incomprensibile e ingiustificabile il rinvio, da parte della politica calabrese della seduta del Consiglio regionale. In queste settimane, in questi giorni e in questo momento, tante lavoratrici e lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal personale sanitario, che ringraziamo per il coraggio e il senso di comunità che esprimono attraverso la loro opera, sono in trincea nei propri posto di lavoro. Pertanto alla politica regionale, soprattutto in questa fase, chiediamo si, prudenza, ma tanta, tanta responsabilità e tanto coraggio. La Calabria non è per cuori deboli”, conclude.

