Coronavirus: anche Brunori Sas costretto a posticipare il tour, ecco la DATA della tappa a Reggio Calabria

13 Marzo 2020 17:15

A causa del Coronavirus sono stati rinviati anche i concerti di Brunori Sas, le nuove date

Date le recenti disposizioni governative, che non lasciano prevedere con certezza l’evolversi della situazione per quanto riguarda gli spettacoli live,Vivo Concerti comunica che l’intero tour nei palazzetti di Brunori Sas verrà posticipato alla stagione invernale 2020. Per le date posticipate i biglietti già acquistati rimangono validi.

Di seguito il calendario aggiornato completo:

Sabato 14 novembre 2020 a Reggio Calabria,

Mercoledì 18 novembre 2020 ad Ancona

Venerdì 20 novembre 2020 Jesolo (VE),

Domenica 22 novembre 2020 Assago (MI) al Mediolanum Forum già sold out,

Martedì 24 novembre 2020 a Casalecchio di Reno (BO),

Giovedì 26 novembre 2020 a Firenze anche questo sold out,

Domenica 29 novembre 2020 a Torino,

Martedì 1 dicembre 2020 a Roma nel Palazzo dello Sport tutto esaurito,

Giovedì 3 dicembre 2020 a Napoli,

Sabato 5 dicembre 2020 a Bari.

Le date estive restano al momento confermate, qui il calendario completo:

Giovedi 25 giugno 2020 al Milano Summer Festival,

Lunedi 13 luglio 2020 a Rock in Roma,

Sabato 18 luglio 2020 a Barolo per il Collisioni Festival

Domenica 26 luglio 2020 al Lucca Summer Festival.

Valuta questo articolo