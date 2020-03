Briatico: approvato il Regolamento per il contrasto all’evasione dei tributi locali

5 Marzo 2020 16:26

Briatico: con delibera della Commissione Straordinaria n° 6 del 28 febbraio 2020 è stato approvato il Regolamento per il contrasto all’evasione dei tributi locali

Con delibera della Commissione Straordinaria n° 6 del 28 febbraio 2020 è stato approvato il Regolamento per il contrasto all’evasione dei tributi locali. Il Regolamento è stato adottato al fine di supportare l’attività del Comune di Briatico, quale soggetto attivo dei tributi nonché di incrementare l’efficienza della gestione delle entrate, con l’attivazione di iniziative concrete ed efficaci volte al contrasto dell’evasione dei tributi comunali. In particolare si segnala l’art. 3 del Regolamento, con il quale si prevede che qualsiasi rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e/o rinnovi, venga subordinato alla preventiva verifica della regolarità delle posizioni debitorie dei richiedenti per tributi nei confronti del Comune di Briatico, disponendo che ove risultino morosità a carico del soggetto richiedente, il Responsabile dell’Ufficio Comunale competente per materia dovrà sospendere la procedura di rilascio della licenza, autorizzazione, concessione e/o rinnovo e rappresentare al soggetto richiedente che solo dopo la regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del Comune potrà essere riavviato l’iter istruttorio relativo alla richiesta avanzata.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l’ufficio competente notifica all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi sarà emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora gli interessati non provvedano al pagamento entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione verrà revocata. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria anche mediante rateazione coì come prevista dalla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2014. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

Valuta questo articolo