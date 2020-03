18 Marzo 2020 17:00

L’Amministrazione comunale di Bisignano, guidata dal sindaco Francesco Lo Giudice che, alla luce l’emergenza sanitaria in Calabria a causa del Coronavirus, ha deciso di rinunciare, insieme agli assessori, agli stipendi del mese di marzo

Gesto nobile da parte dell’Amministrazione comunale di Bisignano, guidata dal sindaco Francesco Lo Giudice che, alla luce l’emergenza sanitaria in Calabria a causa del Coronavirus, ha deciso di rinunciare, insieme agli assessori, agli stipendi del mese di marzo. Come riportato sulla delibera, la giunta comunale rinunciando alle indennità per una cifra complessiva che sfiora i 10 mila euro che verranno donate all’Ospedale di Cosenza.

Valuta questo articolo