Barcellona Pozzo di Gotto, abusi su un minore: 44enne arrestata per concorso in violenza sessuale

Barcellona Pozzo di Gotto, 44enne condannata a 6 anni reclusione per concorso in violenza sessuale ai danni di un minore. Ordine di carcerazione anche per un 26enne ritenuto responsabile di falsità materiale e violenza provata, che dovrà espiare 5 anni di reclusione

Nella giornata di ieri i militari della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno eseguito un ulteriore ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzione penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a carico di una donna 44enne, condannata alla pena di 6 anni di reclusione per il reato di concorso in violenza sessuale commessa ai danni di una minore.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di per l’espiazione della pena.

Questa mattina, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in carcere, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato il 26enne O.L., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di falsità materiale e violenza provata, che dovrà espiare 5 anni di reclusione. Il giovane è stato riconosciuto responsabile dei reati di falsità materiale e violenza privata, commessi a Messina tra il 2011 ed il 2012 ed accertati nell’ambito di indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia Messina Centro.

