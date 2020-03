Barcellona Pozzo di Gotto, emergenza coronavirus: aiuti alimentari per i cittadini in difficoltà [INFO UTILI]

29 Marzo 2020 16:00

Il servizio è rivolto alle famiglie di Barcellona Pozzo di Gotto che sono in stato di bisogno a causa dell’emergenza da coronavirus

Partirà da domani il servizio di Pronta Assistenza Sociale che l’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha predisposto per l’emergenza coronavirus.

Il servizio è dedicato a fornire assistenza materiale (es., derrate alimentari, attingendo alle donazioni pervenute in questi giorni dai cittadini) alle famiglie in stato di bisogno a causa dell’emergenza da coronavirus.

Per accedervi sarà sufficiente chiamare il numero telefonico mobile 366 9334306, costantemente reperibile nelle fasce orarie 9-12 e 15-18,30 di ogni giorno.

In alternativa si potrà inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero o inviare una mail all’indirizzo assistenti.sociali@comune.barcellonapozzodigotto.me.it .

Il servizio sarà attivo dalle ore 15,00 di domani lunedì 30 marzo 2020.

Il sostegno sarà erogato in tempi brevi, ordinariamente entro le 24 ore, previa un’istruttoria sociale semplificata, necessaria al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni di accesso in capo ai richiedenti e a tutelare tutta la platea degli aventi diritto.

Valuta questo articolo