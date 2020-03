Bando Stadio Franco Scoglio, scatta l’interrogazione di 17 consiglieri: “No alla concessione trentennale, sindaco di Messina rispetti la delibera”

2 Marzo 2020 13:00

Interdonato: “il Sindaco di Messina rispetti la delibera e se ha cambiato idea riferisca in consiglio comunale”

“Il sindaco De Luca rispetti la delibera del 2018 e se ha cambiato idea riferisca in consiglio comunale“. È la richiesta di 17 consiglieri comunale al sindaco di Messina in merito al bando per la concessione del Franco Scoglio.

La delibera n.62/c del 20.11.2018 stabilisce l’affidamento a terzi degli impianti sportivi e prevede che la concessione per gli stadi comunali “Scoglio” e “Celeste” possa avere durata fino a 99 anni, al contrario degli altri impianti sportivi comunali cui resta in vigore il termine temporale massimo di 30 anni.

Per lo stadio Scoglio, il Comune di Messina però starebbe emanando un apposito bando di concessione trentennale, cui all’interno si chiede agli offerenti di prevedere la copertura delle tribune, la trasformazione del prato in sintetico, la conversione dell’impianto di illuminazione con la tecnologia LED, ed il ripristino dell’area ristorazione;

Per i consiglieri Interdonato, La Tona, La Fauci, Rotolo, Bramanti, Caruso, Scavello, Sorbello, Zante, Vaccarino, Pagano, Giannetto, Cipolla, Alessandro Russo, Crifò, D’Angelo e Schepis, tutto ciò “si pone in netto contrasto con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, oltre con le politiche sportive perseguite dal resto dei Comuni Italiani in possesso di strutture sportive importanti quali ad esempio: Torino, Bergamo, Firenze, Udine, Cagliari, ove gli impianti/terreni di proprietà comunale vengono dati in concessione per il tempo massimo (99 anni), ed il alcuni casi ceduti alle stesse società, ciò al fine di consentire alle stesse di rientrare degli importanti investimenti economici”.

“Tenuto conto dell’enfasi con cui codesta Amministrazione Comunale ha ripetutamente dichiarato in Aula e sui Media di voler intraprendere un “cambio di passo” condiviso con una congrua maggioranza di Consiglieri Comunali” e in attesa del bando, i consiglieri chiedono al sindaco quali siano le reali intenzioni per lo stadio e di mantenere gli indirizzi condivisi ed approvati dal Consiglio Comunale durate il cd. “Salva Messina”, indicando quale tempo massimo per la concessione dello stadio Scoglio il limite temporale massimo di 99 anni.

