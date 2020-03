Auto con tre ragazze si ribalta vicino Roma, vittime due cugine di 16 e 19 anni

8 Marzo 2020 16:45

Due drammatici incidenti a Roma e a Bologna

Una serata in un pub alle porte di Roma si e’ conclusa in tragedia per tre ragazze. Una diciannovenne e una sedicenne sono morte in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla via Aurelia, mentre una terza di 19 anni e’ grave ma non in pericolo di vita. Forse per l’alta velocita’ e l’asfalto bagnato l’auto, guidata dalla 19enne, con a bordo le altre due amiche, e’ uscita fuori strada all’altezza del km 26 tra Torrimpietra e Aranova, nel comune di Fiumicino, e si e’ ribaltata piu’ volte. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre dalle lamiere le vittime, entrambe di Fiumicino e residenti nella stessa via, mentre la ragazza ferita e’ di Ladispoli. E proprio nel comune sul litorale, le tre amiche erano andate a trascorrere una serata in pub. Il dramma ha colpito due famiglie legate da stretta parentela poiche’ le due ragazze erano cugine. Stavano accompagnando la terza passeggera, la ragazza di 18 anni di Ladispoli, trasportata in ospedale in codice rosso all’Aurelia Hospital. La notizia ha raggiunto i familiari, che abitano a poca distanza gli uni dagli altri nel comprensorio, nel cuore della notte e stamattina ha avvolto di profonda tristezza la localita’, una realta’ a ridosso proprio della via Aurelia che negli ultimi anni ha vissuto una forte crescita abitativa. Ieri e’ stata una giornata nera sul fronte degli incidenti per Fiumicino: prima di mezzogiorno un tamponamento a catena sul viadotto di Via dell’Aeroporto, da tempo con restrizione viaria, ha causato la morte di uno degli occupanti, un uomo di Ostia, dei cinque veicoli coinvolti. Ci sono stati dei feriti, ricoverati in ospedale, ma non risultano in gravi condizioni. L’incidente, in prossimita’ dello svincolo per scendere sulla rampa diretta alla sottostante via Portuense, ha provocato forti ripercussioni sul traffico da Ostia verso Fiumicino e sulla stessa parte finale della consolare. “Ho appreso con sconcerto la notizia della scomparsa di due ragazze di Aranova, morte in un gravissimo incidente stradale all’alba di oggi, sull’Aurelia – ha commentato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – Due giovani vite, di 16 e 19 anni spezzate in un attimo sono un dolore per l’intera comunita’. Ma il mio personale abbraccio e quello della mia amministrazione va alle famiglie delle due ragazze che vivono una tragedia che nessun genitore dovrebbe mai affrontare. E voglio esprimere – ha aggiunto – il mio profondo cordoglio anche alla famiglia dell’uomo di Ostia deceduto in un altro brutto incidente che si e’ verificato questa mattina sul viadotto dell’Aeroporto e che ha visto 5 macchine coinvolte”. In un altro violento tamponamento, ma questa volta a Bologna, e’ morto la scorsa notte un tassista di 49 anni, Fabrizio Cervellini, mentre era in attesa di caricare clienti. Qualche minuto dopo l’una, in via Mazzini, il suo taxi e’ stato tamponato da un’Audi di grossa cilindrata, condotta da un 61enne. Da una prima ricostruzione della Polizia Locale, sembra che l’Audi, a bordo del quale c’era anche la moglie del conducente di 63 anni, viaggiasse a velocita’ sostenuta e, mentre percorreva via Mazzini diretta verso il centro, abbia tamponato il taxi che stava per caricare i clienti. Un urto violento che ha spinto l’auto bianca fino a un incrocio vicino, e nella traiettoria ha danneggiato anche sei vetture parcheggiate. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi per il tassista non c’e’ stato nulla da fare. Il conducente dell’Audi e la moglie sono stati portati, in codice di media gravita, all’Ospedale Maggiore. Al 61enne sono stati fatti gli esami del sangue e alcoltest ed e’ stato indagato per omicidio stradale.

