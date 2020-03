Authority: in ‘cura Italia’ proroga Agcom e Garante privacy**

16 Marzo 2020 23:32

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Nel decreto legge ‘cura Italia’ approvato oggi, governo ha disposto la proroga del mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza legato al coronavirus.

