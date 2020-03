Assenza di “Spazi Protetti” per famiglie e minori a Messina: la V Circoscrizione risponde

6 Marzo 2020 10:42

Spazi protetti a Messina, la quinta circoscrizione tende la mano

Nelle scorse settimane si è evidenziato il problema dell’assenza fisica e logistica del cosiddetto “spazio neutro o protetto” per la tutela e la privacy dagli incontri tra le famiglie ed i minori, grido d’allarme lanciato dal Garante per l’ Infanzia e l’Adolescenza Dott. Angelo Fabio Costantino, giunto sino al Consiglio Comunale attraverso la Presidente della commissione servizi sociali Cristina Cannistrà.

Il Consigliere Franco Laimo, Presidente della Commissione Politiche Sociali della V Municipalità di Messina, ha accolto tale urgenza, e trattando la tematica in ben due sedute di commissione, in accordo tra le parti professioniste dello sportello sociale multidisciplinare (quest’ultimo operante all’interno della municipalità), “tende una mano ed un braccio” di aiuto e supporto, attraverso dunque tale sportello, attivo nella sede suddetta, per affrontare la delicata situazione degli incontri protetti, e garantendo al tempo stesso, aggiunge Laimo, non solo la possibilità di usufruire degli spazi presenti, ma anche dell’impeccabile professionalità da parte dei nostri professionisti quali: Pedagogisti, Assistenti Sociali, Mediatori Culturali, Mediatori familiari e psicologi.

Il Consigliere Laimo ha recepito in maniera rimarchevole, il grido attentivo del Garante, valutando in maniera diligente tale situazione, evidenziando il fatto che un supporto da parte dello sportello suddetto può davvero garantire innumerevoli elementi di sostegno professionale e sociale.

Laimo ha dunque inviato una nota all’Assessore al ramo Avv. Alessandra Calafiore, al fine di intraprendere una fattiva collaborazione in merito all’individuazione dei c.d. Spazi Neutri o Protetti, quali luoghi di incontro atti a sostenere e gestire, mediante il supporto ed il controllo di idonee figure professionali, in modalità regolamentata, incontri tra il minore ed i genitori separati e/o divorziati, aventi importanti problematiche relazionali, al fine di garantire pertanto la privacy e la tranquillità necessaria, funzionale al miglioramento del rapporto in essere.

D’intesa con la V Municipalità, anche il Coordinatore dello Sportello Multidisciplinare Francesco Mucciardi (ex consigliere della V Circoscrizione), che dà l’assoluta disponibilità da parte dello sportello stesso ed i propri professionisti, Sportello Multidisciplinare Sociopsicopedagogico e di Mediazione Familiare patrocinato dalla V Municipalità e dallo stesso Comune di Messina.

Nella nota si propone inoltre di dare la possibilità sia ai Professionisti del suddetto Sportello Multidisciplinare, che alla parte politica, di partecipare, non solo al tavolo tecnico previsto in merito alla tutela degli spazi protetti, ma di collaborare dunque attivamente di pari passo alla richiesta avanzata dal Garante per l’ Infanzia e l’ Adolescenza Dott. Angelo Fabio Costantino.

Il Consigliere Laimo infine evidenzia ancora che lo Sportello Multidisciplinare Sociopsicopedagogico e di Mediazione Familiare, operante attivamente su tutto il tessuto cittadino, si compone di validi professionisti quali, Assistenti Sociali, Pedagogisti, Mediatori Familiari, Mediatori Culturali e Psicologi, offrendo ad oggi un:

– Servizio informativo sulla Mediazione Familiare

-Supporto Pedagogico

-Mediazione Culturale

-Assistenza Sociale

-Servizio di Front Office

-Consulenza Psicologica.

La parola adesso all’Assessore Calafiore che ha mostrato particolare interesse e sensibilità alla causa sociale inerente la V Circoscrizione e non solo.

