Asp Messina: tre dirigenti medici di Radiodiagnostica firmano il contratto, due per l’Ospedale di Lipari

12 Marzo 2020

All’Asp di Messina prendono servizio a tempo indeterminato altri 3 dirigenti medici di Radiodiagnostica: due per l’Ospedale di Lipari, uno per l’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto

Hanno firmato il contratto di lavoro oggi giovedì 12 marzo, presso la sede della Direzione Generale, e prenderanno servizio nei prossimi giorni altri tre dirigenti medici di radiodiagnostica che saranno immessi in servizio a tempo indeterminato il 1 aprile p.v. ; due lavoreranno all’Ospedale di Lipari e uno all’Ospedale di Barcellona PG dell’A.S.P. di Messina.

“Sarà così possibile – dice il direttore generale Paolo La Paglia – rafforzare l’organico dell’Ospedale di Lipari e dell’Ospedale di Barcellona e permettere continuità di assistenza in un momento di grande emergenza sanitaria.”

Questi i nomi dei tre medici neoassunti: Fabiana Giacò e Cristina Di Bella (Ospedale di Lipari), Stefano Mistretta (Ospedale di Barcellona).

Sempre oggi l’ASP di Messina ha assunto un dirigente medico pediatra a tempo determinato destinato alla terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Taormina, la dott.ssa Giuseppina Tindaro Pagano che prenderà servizio il 16 marzo p.v.

Come da normativa contrattuale i vincitori hanno scelto la sede in base all’ordine di graduatoria concorsuale.

Nei prossimi giorni a seguito di scorrimento della graduatoria l’A.S.P. di Messina coprirà ulteriori posti vacanti di dirigente medico di radiodiagnostica.

