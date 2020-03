Reggio Calabria, arrestato storico latitante della ‘Ndrangheta: il plauso dell’amministrazione comunale di Locri

13 Marzo 2020 17:21

Reggio Calabria: l’Amministrazione Comunale di Locri rivolge un plauso all’Arma dei Carabinieri che la notte scorsa ha individuato e arrestato il latitante Cesare Cordí, esponente di spicco dell’omonima famiglia

L’Amministrazione Comunale di Locri rivolge un “plauso all’Arma dei Carabinieri che la notte scorsa ha individuato e arrestato il latitante Cesare Cordí, esponente di spicco dell’omonima famiglia. Un altro passo importante dell’avviato percorso di bonifica e normalizzazione del territorio”. Dichiara il sindaco Giovanni Calabrese: “Rivolgiamo il nostro sincero ringraziamento agli uomini del Colonnello Battaglia e del Colonnello Capone che, impegnati anche in queste ore a garantire la tranquillità e la tutela dei cittadini in un momento particolarmente difficile a causa dell’emergenza del coronavirus, non hanno mollato la presa ed hanno assestato l’ennesimo duro colpo alla ‘ndrangheta. Grazie di cuore. Questa nuova operazione- continua Calabrese- conferma l’importante e qualificata presenza delle Forze dell’ordine e della Magistratura sul territorio della Locride. Proprio grazie a questo impegno e alla collaborazione e ribellione dei cittadini onesti la nostra città e la Locride raggiungeranno presto l’ambito traguardo della normalità. L’ ‘obiettivo è appunto vivere in modo onesto e liberi e senza più ostaggio della sopraffazione delle forze malavitose che dovranno essere sconfitte definitivamente”.

