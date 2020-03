Area marina e Comune di Milazzo aderiscono al progetto “M’illumino di meno”

3 Marzo 2020 19:53

Giovedì 6 marzo alle 19 si spegneranno le luci di palazzo dell’Aquila, sede istituzionale dell’Amp e del municipio di Milazzo

L’Area marina protetta e il Comune di Milazzo hanno aderito all’iniziativa “M’illumino di meno” e nella giornata di giovedì 6 marzo spegneranno alle 19 le luci di palazzo dell’Aquila, sede istituzionale dell’Amp e del municipio mamertino.

Nei giorni scorsi sull’iniziativa, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, era intervenuto ance il consigliere comunale Antonio Foti che, come aveva fatto lo scorso anno ha invitato l’Amministrazione, ad aderire a questa giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

“Quest’anno – evidenzia Foti – registriamo anche l’importante presa di posizione dell’Anci con il suo presidente Antonio Decaro che con una lettera formale ha chiesto a tutti i sindaci di aderire. Milazzo dunque può lanciare un messaggio anche sul nostro territorio e nella valle del Mela”.

Valuta questo articolo