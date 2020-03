Coronavirus, per i cittadini di Motta San Giovanni un’app con la mappa di tutte le attività commerciali aperte

29 Marzo 2020 17:30

La Pro Loco di Motta San Giovanni accetta l’invito del concittadino Riccardo Leonardi di Lazzaro, giovane ingegnere che lavora a Torino facente parte della Startup Re Learn

In questo periodo di difficoltà, il team della Startup ha pensato bene di lanciare il sito www.invecebottega.it.

Un servizio dedicato alle attività commerciali ed essenziali, che forniscono supporto alla popolazione.

Molte di esse offrono un servizio a domicilio, di cui spesso però non ne siamo a conoscenza.

La piattaforma permette di visualizzare la posizione delle attività, con relativi recapiti, orari di apertura e servizi offerti.

Il sito, attivo attualmente nelle città di Bergamo e Torino, è in continuo aggiornamento e si estenderà presto in molte altre città italiane.

L’intenzione della Pro Loco è quella di attivare anche la sezione dedicata al nostro comune.

Ci rivolgiamo, quindi, a tutte le attività commerciali del territorio, anche quelle che non forniscono un servizio a domicilio ma continuano ad operare secondo le normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Per fare ciò, è necessario compilare la seguente scheda di adesione:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfsMR2H3mFxfDEdSG…/viewform

Sarà compito del team di Relearn, che ringraziamo per questa opportunità, caricare le informazione sulla mappa della piattaforma.

“invecebottega.it” è uno strumento che ha una doppia valenza: consente all’attività commerciale, anche la più piccola, di far conoscere i propri servizi e permette alla popolazione di avere un quadro completo e aggiornato sulle attività aperte in questo periodo di emergenza, all’interno del nostro Comune.

Il servizio è gratuito.

Già due attività del Comune di Motta San Giovanni usufruiscono di questo servizio: Azienda Agricola AgriRiggio e la Pizzeria “New The Greasy Pole”.

In questa fase di emergenza la Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni vuole contribuire dando un piccolo supporto alla popolazione e in particolare alle attività commerciali del comune.

La Pro Loco, a tal proposito, attiva un servizio di assistenza alla compilazione della scheda di adesione.

Per qualsiasi informazione o dubbio, é possibile contattare:

Martedì- Mercoledì e Venerdì dalle ore 17 alle ore 19 i seguenti num. di telefono 3408991932 o 3401343439.

