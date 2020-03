Allerta Meteo, domani violenti temporali nello Stretto: temperature in picchiata di 10°C dopo la primavera di oggi

2 Marzo 2020 13:42

Reggio Calabria, la primavera meteorologica è iniziata nel modo migliore possibile

Splendido sole e clima mite in riva allo Stretto anche oggi, Lunedì 2 marzo: la primavera meteorologica è iniziata nel modo migliore possibile. Con inizio Marzo il clima sta regalando giornate di sole ma non facciamoci ingannare perchè ancora per qualche giorno, già a partire da domani, ci saranno piogge e clima fresco. Proprio domani mattina, infatti, è atteso il fronte freddo di un brusco peggioramento che provocherà forti temporali, grandinate e temperature in picchiata. In Aspromonte tornerà la neve oltre i 1.200 metri e saremo di nuovo in inverno: dai +20°C di oggi ai +10°C di domani sera.

