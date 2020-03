Allerta Meteo: arriva il freddo in tutt’Italia, pioggia e maltempo in Calabria e Sicilia

23 Marzo 2020 15:25

Allerta Meteo, irruzione gelida in atto sull’Italia: freddo, pioggia e maltempo al da Nord a Sud

Allerta Meteo – Arriva il maltempo con freddo e neve sull’Italia. Le temperature stanno crollando un pò ovunque sui settori peninsulari centro settentrionali e anche su buona parte del Sud, fino alla Lucania e alla Puglia. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, scrive: “al momento, sebbene con temperature pure qui in calo, l’aria fredda più decisa ancora non riescie a penetrare sulle isole maggiori e sul Centro Sud della Calabria. Le condizioni del tempo, invece, cambieranno in maniera più significativa nel corso della giornata di domani, martedì 24 Marzo. Per la giornata odierna tra la Sicilia orientale e il Sud della Calabria, saranno possibili accumuli di pioggia localmente anche fino a 20-30 mm. Per domani, è attesa qualche pioggia sul Sudest della Sicilia, al Sud, fenomeni più deboli o quasi assenti e tempo in prevalenza asciutto anche sul resto dell’Italia. Apice del freddo tra la notte prossima e la giornata di domani, con valori di 0°C fino in pianura, anche sotto zero di 2/3°C sulle colline interne. Venti forti e freddi settentrionali un pò ovunque”.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting:

