3 Marzo 2020 10:24

L’Aiga Nazionale e la Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” hanno appena concluso le nomine e l’organigramma per il biennio 2019/2021

Numerose nomine in Aiga Nazionale e Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” per i giovani avvocati reggini: Barberi, Stilo e Fiammella alla guida di tre Dipartimenti Nazionali – Mascianà e Privitera ai Dipartimenti. L’Aiga Nazionale e la Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” hanno appena concluso le nomine e l’organigramma per il biennio 2019/2021. Con grande soddisfazione e pregio la sezione reggina ha ricevuto la nomina di ben cinque rappresentanti: un’importante riconoscimento dell’attività svolta negli ultimi anni dalla sezione Aiga di Reggio Calabria. La prima nomina avvenuta al Consiglio Direttivo Nazionale di Roma, lo scorso novembre, ha riguardato la giovane penalista e consigliera di direttivo della sezione Aiga di Reggio Calabria, Avv. Valentina Privitera, quale componente del Dipartimento “Diritto e Procedura Penale”. Al Consiglio Direttivo Nazionale di Torino, lo scorso 25 gennaio, invece, è avvenuta la nomina di tre componenti dei Dipartimenti della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli presieduta dall’Avv. Giovanna Suriano del Foro di Palmi: L’avv. Maria Cristina Mascianà, past president della sezione di Reggio Calabria, già consigliere nazionale uscente, ha ricevuto la nomina quale componente del Dipartimento cultura e formazione politico forense. Per l’avv. Bruno Fiammella, anche lui già past president di sezione, confermata la nomina di Coordinatore del Dipartimento di accesso alla professione e formazione specialistica.La giovane Vice Presidente della sezione reggina, Avv. Nancy Stilo, dagli esordi impegnata nel settore della mediazione civile e commerciale e ADR, ha ricevuto la nomina di Coordinatore del Dipartimento ADR (Alternative Dispute Resolution). L’ultimo importante riconoscimento è intervenuto in occasione del consiglio di amministrazione della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” tenutosi a Roma lo scorso 7 febbraio, quando il Consiglio di amministrazione ha deliberato all’unanimità di istituire il Dipartimento di europrogettazione nominando quale coordinatore il Presidente della sezione reggina avv. Davide Barberi. Con l’augurio di un proficuo lavoro, i migliori auguri ai giovani avvocati reggini.

