Reggio Calabria, riapertura straordinaria dell’Aeroporto per un Falcon dell’Aeronautica Militare che trasportava organi vitali [DETTAGLI]

18 Marzo 2020 12:35

Aeroporto dello Stretto: riapertura straordinaria dello scalo di Reggio Calabria per accogliere un volo sanitario dell’Aeronautica Militare

La scorsa notte, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, è stata disposta la riapertura straordinaria dello scalo di Reggio Calabria per accogliere un volo sanitario. La Società di Gestione degli Aeroporti Calabresi si è tempestivamente attivata al fine di consentire, nell’arco di poche ore dalla notifica, l’atterraggio sulla pista del Tito Minniti del Falcon 50 dell’Aeronautica Militare che trasportava organi. Ad attenderlo il personale sanitario aeroportuale e l’ambulanza del 118 che ha preso in carico gli organi. Pur in presenza delle misure straordinarie adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a causa della dilagante pandemia da COVID19, lo scalo dello Stretto ha dimostrato di essere pienamente operativo nei casi eccezionali individuati nel D.M. 112 del 12.03.2020..

