Aeroporto dello Stretto, la chiusura non è ancora operativa: resta attivo il collegamento pomeridiano Reggio-Roma [FOTO, VIDEO e DETTAGLI]

13 Marzo 2020 19:08

Aeroporto dello Stretto, resta operativo il volo con Roma: il punto della situazione

Resta ancora operativo il volo del primo pomeriggio Reggio Calabria-Roma (arrivo e partenza): è regolarmente arrivato e poi decollato oggi (vedi immagini a corredo dell’articolo), seppur con pochissimi passeggeri (meno di 20) e in un’aerostazione desolata, ed è ancora programmato senza alcuna cancellazione anche per domani e i prossimi giorni. L’ordinanza del Ministero che ha disposto la chiusura di 7 Aeroporti nazionali (Milano Linate, Bergamo, Verona, Firenze, Ciampino, Brindisi e Reggio Calabria appunto) non è ancora operativa. Seppur depotenziati, gli scali rimangono al momento ancora operativi. L’Enac sta organizzando la logistica per la chiusura, che rimane confermata ma al momento non operativa.

