Università di Messina: siglato il decreto per l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo

23 Marzo 2020 10:00

Il Rettore dell’Università di Messina ha siglato il decreto per l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo per i candidati della seconda sessione -anno 2019

Il Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha siglato il decreto mediante il quale i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo risultano abilitati all’esercizio professionale in seguito al conseguito giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo.

Tale decreto scaturisce dall’ ordinanza del Miur che rinviava la prova scritta degli esami di stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla disposizione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 – in particolare l’art. 102 – in virtù del quale il giudizio d’idoneità, ottenuto durante le attività di tirocinio pratico-valutativo, costituisce, in prima applicazione, requisito per l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo.

Valuta questo articolo