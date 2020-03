A Capo d’Orlando necrologi strappati e abbandonati a terra: “Ci vuole più rispetto”

2 Marzo 2020 14:18

L’assessore all’ambiente di Capo d’Orlando ha già avviato contatti con le agenzie di onoranze funebri per richiamarle ad un maggiore rispetto sia per i defunti e le loro famiglie, sia per il decoro urbano

“Il rispetto per la città nasce dall’ordine e dal decoro urbano a cui ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo”. Così l’Assessore all’Ambiente Fabio Colombo intende evidenziare il degrado nei pressi delle bacheche che ospitano i necrologi sul territorio comunale di Capo d’Orlando: “Troppo spesso gli avvisi mortuari vengono strappati e abbandonati a terra senza alcuno scrupolo. Ho già avviato contatti con le agenzie di onoranze funebri per richiamarle ad un maggiore rispetto sia per i defunti e le loro famiglie, sia per il decoro urbano”.

