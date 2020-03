8 Marzo, Buona Festa della Donna! Ecco le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su WhatsApp e Facebook

8 Marzo 2020 00:00

8 Marzo, Buona Festa della Donna! Ecco una selezione di immagini, video, frasi per fare gli auguri su WhatsApp e Facebook

Oggi, 8 Marzo 2020 si celebra la Festa della Donna o Giornata Internazionale della Donna. Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d’America a partire dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911. In Italia la prima Giornata Internazionale della Donna è stata festeggiata il 12 marzo 1922. Fu importante per la Festa delle Donne la fondazione dell’Unione Donne Italiane, associazione femminile nata nel 1944. L’UDI, in particolare, era alla ricerca di un fiore che potesse contraddistinguere la Giornata. L’idea della mimosa fu proposta da Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei. Ma cosa si festeggia oggi? Si ricordano sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutto il mondo.

8 Marzo, Buona Festa della Donna 2020: ecco una selezione di immagini (gallery in alto), video e frasi e citazioni (in basso), da inviare su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e pratica, fantastica ogni giorno dell’anno!

Gli unici veri architetti di questo nostro mondo siete voi, le donne. Buon 8 Marzo!

A te donna, madre, moglie, sorella, compagna, amica. A te donna, insostituibile fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e civiltà.

Senza il sorriso delle donne, il mondo resterebbe eternamente al buio. Auguri in questo giorno speciale!

Questa festa serve solo per ricordare a noi uomini quanto voi siate speciali ogni giorno e non solo oggi.

Una mimosa per dirti che sei una donna meravigliosa! Auguri!

Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: Donna!

Ci sono donne che con il loro sguardo regalano affetto e comprensione, con il loro sorriso danno gioia e con la loro presenza e competenza danno sicurezza! Io mi ritengo molto fortunata perché sono mie amiche!

Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande!

L’8 marzo non fa altro che ricordarci quanto siano importanti le donne in tutti i giorni dell’anno.

Tanti auguri a te che ogni marzo sei più bella di quello precedente!

Essere donne è un privilegio e un forte impegno, tu riesci ad essere una donna perfetta, sempre! Auguri!

Bella come Afrodite, saggia come Atena, forte come Ercole, e più rapida di Mercurio. Auguri per la festa della donna!

Auguri a tutte le donne che con i loro dolci sorrisi ci fanno sognare, sperare ed amare!

Se fosse per me, ogni giorno sarebbe la festa della donna, ma solo per una donna, la mia, quella che mi fa perdere la testa!

Donna è ridere e piangere allo stesso tempo, è amare come solo una donna può fare. Donna è oggi, domani e sempre! Auguri!

Tantissimi auguri alle creature più meravigliose e complicate del mondo. Buona Festa della donna.

Piangono quando sono contente, ridono quando sono nervose, trovano sempre la forza per andare avanti e un sorriso per tirarti su, questo e tanto altro sono le donne.

Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne!

Un mondo senza donne è come un film senza protagonista non avrebbe senso. Auguri infiniti per la vostra festa!

Tanti auguri alle creature più complicate e meravigliose del creato!

L’8 marzo è la festa in cui tutti dovrebbero ricordare quanto le donne siano importanti in ogni giorno della nostra vita. Auguri a tutte le donne.

Le donne sono come le stelle del firmamento, illumineranno sempre il nostro cammino.

Chi dice donna, dice danno, ed è vero:

danno la vita,

danno la speranza

danno il coraggio

danno se stesse per amore.

Auguri a tutte le donne!

danno la vita, danno la speranza danno il coraggio danno se stesse per amore. Auguri a tutte le donne! La Donna è come un libro anche dopo averlo letto e richiuso ti rimarrà dentro il sogno che ti ha lasciato nell’anima.

“Le donne sostengono la metà del cielo.” (Proverbio cinese)

“Non si nasce donna, si diventa.” (Simone de Beauvoir)

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai” (Oriana Fallaci)

“Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo” (Arthur Schopenhauer)

“Che cosa sarebbe l’umanità, signore, senza la donna? Sarebbe scarsa, signore, terribilmente scarsa” (Mark Twain)

“Le donne sono servite, in tutti questi secoli, come specchi che possiedono il potere magico e delizioso di riflettere la figura di un uomo a due volte la sua grandezza naturale” (Virginia Woolf)

“La forza delle donne deriva dal fatto che la psicologia non riesce a spiegarle. Gli uomini possono essere analizzati, le donne semplicemente adorate.” (Oscar Wilde)

“La donna vuole essere amata senza perché. Non perché è bella o buona o ben educata o graziosa o spiritosa, ma perché è. Ogni analisi le sembra una diminuzione, una soggezione della propria personalità” (Henri-Fredédéric Amiel)

Ecco i VIDEO per gli auguri su facebook e WhatsApp:











Valuta questo articolo