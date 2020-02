Zona Falcata di Messina: presentato il Piano di monitoraggio ambientale

10 Febbraio 2020 19:21

Mondello e Musolino: “primo e concreto passo verso il recupero e la valorizzazione del grande patrimonio culturale, architettonico e storico della Zona Falcata di Messina”.

Si è tenuta stamani al Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la conferenza di servizi convocata dal Dirigente Servizio Bonifiche Francesco Lo Cascio per l’esame del Piano di Indagini Preliminari della Zona Falcata del Porto di Messina. All’incontro hanno preso parte, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, il Vicesindaco Salvatore Mondello; l’Assessore all’Ambiente Dafne Musolino; il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Paolo Mega e il Segretario Generale Ettore Gentile; la professoressa Ida Milone del Gruppo di Progettazione dell’Università degli Studi di Messina; la dott.ssa Concetta Sarlo della Città Metropolitana di Messina e il Dirigente Arpa Palermo Servizio Bonifiche dott. Russo. Nel corso della conferenza di servizi è stato presentato il Piano di Monitoraggio Ambientale elaborato dall’Università degli Studi di Messina in attuazione degli accordi già sottoscritti con l’Autorità Portuale di Messina e il Comune di Messina, sul quale gli enti presenti si sono espressi positivamente, dando il via libera all’Autorità di Sistema a procedere con la consegna della aree per l’avvio delle procedure. “Si esprime grande soddisfazione – hanno sottolineato il Vicesindaco Mondello e l’Assessore Musolino – per la rapidità con la quale l’Assessorato regionale, Dipartimento Acque Energia e Rifiuti e il Dirigente servizio discariche dott. Lo Cascio, unitamente agli altri Organi di controllo, hanno esaminato il piano di monitoraggio consentendo di avviare una importante azione di bonifica ambientale, che finalmente costituisce il primo e concreto passo verso il recupero e la valorizzazione del grande patrimonio culturale, architettonico e storico della Zona Falcata di Messina”.

