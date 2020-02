Elezioni Regionali, Zingaretti torna in Calabria: “le divisioni nel Centro/Sinistra ci hanno impedito di vincere”

3 Febbraio 2020 18:04

Elezioni Regionali, Zingaretti a Catanzaro: “io ho difeso questa terra sostenendo Callipo, sono contento che il Pd sia il primo partito della Calabria e mi dispiace che le divisioni ci abbiano impedito di vincere”

“Il Centro/Destra viene al Sud solo in campagna elettorale e poi scappa. Io ho difeso questa terra sostenendo Callipo, sono contento che il Pd sia il primo partito della Calabria e mi dispiace che le divisioni ci abbiano impedito di vincere. Ma io vengo qui per essere vicino a questa terra e promuoverne il riscatto. Questa è la differenza”. E’ quanto ha affermato, il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, a Catanzaro dopo la sconfitta elettorale di una settimana fa.

Zingaretti a Catanzaro: “sulla prescrizione abbiamo chiesto al presidente Conte di produrre una sintesi”

“Abbiamo chiesto al presidente Conte di produrre una sintesi e credo che sia giusto, anche perchè gli italiani ci guardano e noi vogliamo un governo che produca fatti”. E’ quanto afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Catanzaro, con riferimento alle polemiche sul tema della prescrizione. “Credo invece – ha aggiunto Zingaretti – che le continue polemiche creano solo danni e rafforzano le destre. Ora i temi sono chiari, sia sulla prescrizione che sui punti dell’agenda 2020-23. E mi auguro che prestissimo si chiuda questa fase e ci si rimetta al lavoro tutti insieme per cambiare questo paese”.

Zingaretti a Catanzaro: “stupide le tante campagne contro i vaccini sull’influenza”

“Invito tutti in questo momento a riflettere su quanto stupide sono state in passato tante campagne contro i vaccini sull’influenza. Ricordo che oggi la vera questione è combattere le patologie che già ci sono in Italia e che provocano, anche l’influenza stagionale, decine e decine di morti”. E’ quanto afferma a Catanzaro il segretario Pd Nicola Zingaretti. “Grazie al Governo – prosegue – che ha lavorato bene. E lo dico con orgoglio da governatore del Lazio che ospita lo Spallanzani. Stamattina ho incontrato le ricercatrici per questo grande successo italiano e dobbiamo ora continuare a vigilare come si sta facendo. Pero’ senza panico e senza allarmismi, che ad un certo punto cominciano a diventare ridicoli”.

Zingaretti a Catanzaro: “il Pd governa l’Italia, e il governo aiuterà la Calabria e i calabresi anche se hanno vinto i nostri avversari”

“Il Pd governa l’Italia, e il governo aiuterà la Calabria e i calabresi anche se hanno vinto i nostri avversari. Siamo coscienti della sconfitta ma determinati a non far coincidere quella sconfitta con l’abbandono di una battaglia politica giusta“, è quanto ha affermato Nicola Zingaretti a Catanzaro.

Callipo a Catanzaro: “noi daremo un contributo alla maggioranza, se ci seguono, altrimenti faremo una opposizione dura e drammatica”

“Noi dobbiamo fare la rivoluzione. Quando la notte del voto ho visto che saremmo stati secondi, ho avuto rammarico, ma subito dopo mi sono detto che non era finita, che c’era da fare molto di più, anche dall’opposizione. E faremo tantissimo”. E’ quanto ha detto Pippo Callipo parlando a Catanzaro. “Noi daremo un contributo alla maggioranza, se ci seguono, altrimenti faremo una opposizione dura e drammatica”, conclude.

