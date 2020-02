2 Febbraio 2020 19:32

Nicola Zingaretti torna domani, lunedì 3 febbraio, in Calabria per alcuni incontri con Pippo Callipo e con gli eletti e i candidati del Pd alle scorse elezioni regionali

“Il segretario del Pd Nicola Zingaretti torna domani, lunedì 3 febbraio, in Calabria per alcuni incontri con Pippo Callipo e con gli eletti e i candidati del Pd alle scorse elezioni regionali. Alle 17 il segretario del Pd sara’ a Catanzaro per un’assemblea pubblica con Pippo Callipo presso l’Hotel Guglielmo (via Azaria Tedeschi 1)”. Lo rende noto l’ufficio stampa Pd.

