Coronavirus, il presidente Zaia senza freni: “Tutti abbiamo visto i cinesi mangiare topi vivi”

Lo ha detto il presidente della Regione Veneto sostenendo la superiorità culturale e igienica del popolo italiano

“Sapete perché noi dopo una settimana abbiamo 116 positivi dei quali 63 non hanno sintomi e stanno bene, e ne abbiamo solo 28 in ospedale? Sa perché? Perchè l’igiene che ha il nostro popolo, l’igiene culturale che abbiamo è quella di farsi la doccia, di lavarsi spesso. Abbiamo un regime di pulizia personale particolare. Anche l’alimentazione c’entra. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia. Li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi e altre cose del genere”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante una trasmissione tv in diretta, parlando dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese e sostenendo la superiorità culturale e igienica degli italiani sul popolo cinese.

Calenda: “Cinesi mangiano i topi vivi? Avanti il prossimo”

“Cinesi mangiatori di topi vivi. Avanti il prossimo”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter postando il video del

presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

Giulia Grillo: “Zaia fuori luogo”

“Trovo le dichiarazioni tv di #Zaia su #COVID2019 e cinesi, decisamente fuori luogo. In questo momento è

essenziale scegliere con cura le parole da dire, perché metterci l’uno contro l’altro non sarà di alcuna utilità”. Così twitta l’ex ministro della Salute Giulia Grillo, deputata del M5S, commentando le dichiarazioni di Zaia.

