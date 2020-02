Windsurf, il reggino Francesco Scagliola pronto a stupire ancora: “2020 anno fondamentale”

14 Febbraio 2020 17:44

Reggio Calabria: dopo un 2019 da incorniciare, con il doppio titolo europeo e mondiale categoria Youth, il giovane talento reggino si prepara alla nuova stagione

Francesco Scagliola è pronto ad affrontare la nuova stagione di impegni sportivi. Sarà un anno particolarmente importante quello che attende il giovane talento reggino, reduce dal doppio titolo europeo e mondiale (categoria Youth) ottenuto nel 2019. “Sono davvero soddisfatto, non pensavo di ottenere questi risultati nel 2019. Guardo con ottimismo ed entusiasmo alla nuova stagione, nei prossimi giorni inizierò la preparazione in vista di un anno davvero intenso e ricco di competizioni”, le parole di Scagliola. Il ‘giro del mondo’ vedrà il giovane talento reggino a Tenerife, in Spagna, per l’inizio della preparazione. Il primo appuntamento da segnare su un calendario fitto di impegni è per la fine di marzo. Si aprirà in Francia la stagione agonistica di Scagliola, successivamente di scena in Giappone, Korea, Spagna, Grecia e Croazia. “Il 2020 sarà una stagione davvero importante. Punto a seguire il circuito dei professionisti partecipando a tutte le tappe, continuando così il mio percorso di maturazione. Questo inoltre sarà l’ultimo anno in cui sarò presente nella categoria Youth, dopo i risultati ottenuti nella passata stagione punto a rinconfermarmi. Le gare per i titoli europei e mondiali -sottolinea Scagliola- si disputeranno in Italia, stimolto ulteriore per far bene”. Il talento reggino non si nasconde, e punta chiaramente a confermarsi dopo il doppio titolo ottenuto nel 2019. Scagliola si sofferma sui particolari da migliorare in vista della nuova stagione. “La componente mentale è decisiva, si tratta di un aspetto che sto curando con particolare attenzione. Quando ero più giovane mi facevo trasportare facilmente dalle emozioni, adesso invece ho più consapevolezza. ” Quando mi alleno dò tutto, cosi so di aver dato il 100% delle mie possibilità. Poi ci sono variabili che sfuggono al mio controllo, particolari indipendenti dal mio impegno e sui quali non posso intervenire. L’importante è non avere rimpianti ed essere consapevoli di aver espresso il massimo”, conclude il giovane talento reggino.

