Wanda Ferro: “il Sindaco Falcomatà chiarisca se ha partecipato al concorso della Camera per l’assunzione di 20 consiglieri parlamentari, è questione di trasparenza”

20 Febbraio 2020 23:49

Falcomatà, le parole di Wanda Ferro sulla partecipazione del primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’, al concorso bandito dalla Camera dei deputati per l’assunzione di 20 consiglieri parlamentari

“Non e’ mia abitudine speculare su cose di questo tipo, non so se lo abbia davvero fatto, ma se ha partecipato a quel concorso, Falcomata’ farebbe bene a dirlo per una questione di trasparenza“. Lo afferma Wanda Ferro, deputato di FdI, in merito alla presunta partecipazione del primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’, al concorso bandito dalla Camera dei deputati per l’assunzione di 20 consiglieri parlamentari. “Io – aggiunge – al posto suo chiarirei. La trasparenza premia sempre“. Ferro ricorda di aver condotto una battaglia contro la partecipazione di parlamentari al concorso, “perche’ – spiega – non si puo’ essere controllori e controllati allo stesso tempo. E’ una questione di opportunita’. Su queste cose, poi, ognuno sceglie sulla base delle sue convinzioni”.

