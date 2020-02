Voce libera: Carfagna riunisce comitato scientifico, ‘è officina idee liberali’

3 Febbraio 2020 15:33

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Prima riunione del comitato tecnico-scientifico di Voce libera, l’associazione fondata e guidata da Mara Carfagna. “Un’officina delle idee liberali, dopo la stagione della superficialità, dell’improvvisazione, dell’avventurismo -rivendica la deputata di Fi e vicepresidente della Camera- bisogna ritornare alla stagione del buon senso, del senso di responsabilità e soprattutto della competenza. Proveremo a chiamare a raccolta le migliori intelligenze, le migliori esperienze, le migliori competenze di cui questo Paese dispone, perchè crediamo abbiano tanto da dire e tanto da offrire in termini di soluzioni da adottare, rispetto ai grandi problemi con cui il Paese fa i conti”.

Primo interlocutore, chiarisce Carfagna, Fi. “Cercheremo -spiega- di offrire un contributo a Forza Italia se Forza Italia ovviamente lo accetterà. In passato ha dimostrato di chiudersi rispetto a contributi esterni, noi però proveremo naturalmente ad offrirli, anche perchè parliamo di personalità che credo davvero potranno dare un contributo prezioso in termini di proposte, ci auguriamo che Forza Italia possa farle sue”.

