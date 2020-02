Virtus Entella-Crotone 1-2, colpaccio dei Pitagorici che volano al secondo posto

28 Febbraio 2020 23:00

Si è chiuso l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B: Virtus Entella-Crotone. Vittoria per i calabresi, che volano al secondo posto

Virtus Entella-Crotone – Il Crotone espugna il campo dell’Entella e vola al secondo posto in classifica. Finisce 1-2. Gli Squali partono forte. Molina pesca Armenteros che non sbaglia. Immediata risposta dell’Entella con De Luca che spreca tutto calciando addosso a Cordaz. La seconda occasione per i liguri arriva con Settembrini che manda alto di testa da ottima posizione. Sono ancora i padroni di casa a sfiorare il gol con Coppolaro, palla fuori di pochissimo. A metà ripresa l’Entella reclama per un contatto in area tra Benali e Mancosu ma l’arbitro non ravvisa l’irregolarità. A dieci dalla fine il Crotone torna a farsi vedere e serve una bella uscita di Contini a salvare su Messias. Passano solo due minuti e i Pitagorici trovano il raddoppio: secondo assist di Molina, stavolta è Simy di testa a battere il portiere dell’Entella. Nel finale Mazzitelli prende due gialli in pochi minuti e lascia i suoi in 10. L’Entella trova comunque il gol che accorcia le distanze, ma ormai è troppo tardi. I Pitagorici volano a 43 punti, alle spalle dell’irraggiungibile Benevento.

