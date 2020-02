Alla Sapienza di Roma una tesi sull’esperienza della Viola

28 Febbraio 2020 16:39

La Viola si congratula con il dottor Gianmarco Volcalelli che oggi “ha conseguito il master in “Diritto e Sport – Il giurista e la gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo” con una tesi sull’esperienza della Pallacanestro Viola Supporters Trust”

La Pallacanestro Viola si congratula con il dottor Gianmarco Volcalelli che oggi “ha conseguito il master in “Diritto e Sport – Il giurista e la gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo” presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi dal titolo “L’azionariato popolare come ‘nuovo’ modello di gestione nello sport – l’esperienza della Pallacanestro Viola Supporters Trust”. A lui e al relatore della tesi, l’avvocato Carlo Rombolà, vanno, oltre ai complimenti, i nostri più vivi ringraziamenti per aver dedicato alla nostra realtà un documento così importante nella propria vita accademica. Ci auguriamo che questo master possa aiutare il dottor Volcalelli a raggiungere i massimi livelli nella propria professione, per uno sport trasparente e popolare”.

