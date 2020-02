Messina, un villaggio dello sport a Villa Dante: la proposta di Cacciotto

21 Febbraio 2020 11:18

Messina, consigliere della Terza Circoscrizione propone di realizzare una grande festa dello sport a Villa Dante

Trasformare Villa Dante in un villaggio dello sport. È l’idea del Consigliere Alessandro Cacciotto della Terza Municipalità da realizzare nel più grande polmone verde di Messina, coinvolgendo tutto lo sport cittadino. “Insieme ai miei colleghi della Municipalità ed in sinergia con l’Amministrazione Comunale, in particolare con l’Assessore allo Sport Pippo Scattareggia e con l’esperto allo sport Antonio D’Arrigo sono sicuro che possiamo fare un ottimo lavoro. Cosa vorrei fare? Trasformare Villa Dante in un villaggio dello sport. Coinvolgere Enti di Promozione Sportiva, Associazioni, Federazioni e tutti gli operatori dello sport cittadino per una grande festa dello sport. Il periodo ideale è certamente la primavera“- spiega il consigliere della Terza Circoscrizione.

Nella prossima seduta utile Cacciotto proporrà ai colleghi di calendarizzare questa iniziativa che rappresenta un grande momento di aggregazione per la città.

Valuta questo articolo