Consulta giovanile regionale: Villafranca Tirrena presente

22 Febbraio 2020 14:16

Le elezioni del 20 febbraio confermano la presenza di Villafranca Tirrena nella Consulta palermitana

Giorno 20 febbraio 2020, Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato il seggio per le votazioni dei rappresentanti della provincia di Messina alla Consulta Giovanile Regionale, con sede a Palermo.

Durante le elezioni potevano votare solo i Presidenti delle Consulte Giovanili iscritte nell’apposito registro. L’elezione per la fascia tirrenica compresa tra Messina e Milazzo ha visto trionfare Gabriele Maimone, già Presidente della Consulta Giovanile di Villafranca Tirrena.

“Sono molto orgoglioso di rappresentare i giovani della mia provincia e della Sicilia tutta all’interno della Consulta Giovanile Regionale», sono le prime dichiarazioni di Maimone, “In quanto organo consultivo, che agirà a livello regionale, la Consulta dovrà dare voce a quelle problematiche che riguardano i giovani, come trasporti e lavoro, carenti nella nostra isola. L’indiscutibile conseguenza di queste criticità è testimoniata dalla notizia della scorsa settimana, che riporta che la Sicilia è scesa sotto i 5 milioni di abitanti, segnale chiaro di una regione che si sta spopolando”.

I membri che costituiranno questo nuovo organo consiliare regionale aperto alla partecipazione attiva dei giovani, e per cui queste hanno costituito le prime elezioni, sono 39. Ogni città metropolitana sarà rappresentata da cinque membri, e quattro saranno i seggi assegnati ai liberi consorzi comunali.

“Il mio impegno, e quello di tutti i nuovi colleghi siciliani, non verrà fatto mancare alla nostra Regione”, aggiunge il neoeletto Maimone, “così come già dimostrato a Villafranca dove, dopo poco più di cinque mesi, è stato sviluppato un progetto storico-turistico; sono già in atto i lavori preparatori per un progetto ecologico; e la Consulta dà il suo importante supporto nell’organizzazione delle attività del Giro d’Italia, il cui arrivo è previsto il 14 maggio, nel Comune della Consulta di cui sono Presidente”.

Maimone ci tiene a ricordare che: “Il prossimo evento su cui stiamo puntando molto insieme all’Amministrazione Comunale è quello di valorizzare la permanenza del Trofeo Senza Fine che rimarrà a Villafranca dal 5 all’8 Marzo. Stiamo infatti organizzando un convegno su Sport e Alimentazione con nutrizionisti, coinvolgendo amanti dello sport e sportivi a livello agonistico con riconoscimenti anche a livello mondiale”.

“Per tutto questo, conclude, ci tengo a ringraziare l’Amministrazione Comunale, con alla guida il sindaco Matteo De Marco, che ha sempre guardato con favore e sostenuto le attività di cui la Consulta Giovanile si è fatta promotrice. E siamo sicuri che, anche in questo percorso a livello regionale, le istituzioni locali non mancheranno di farci sentire tutto il loro sostegno”.

