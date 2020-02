10 Febbraio 2020 17:38

Villa San Giovanni: nasce “lo spazio neutro” dedicato alle famiglie in difficoltà che necessitano di uno spazio protetto per incontrare i minori

All’interno della nuova programmazione delle attività volte a rafforzare i Servizi forniti alla cittadinanza nell’ambito delle Politiche Sociali, questo assessorato già da qualche mese ha attivato “Lo Spazio Neutro”. L’assessorato ha realizzato azioni concrete per dare risposte essenziali e urgenti ai bisogni dei suoi cittadini e alle famiglie per tutto l’Ambito Territoriale 14. “Lo Spazio Neutro” si caratterizza come spazio dedicato a tutte le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà e che hanno necessità di uno spazio protetto per incontrare i minori. L’art. 9 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia recita che è necessario «mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino». (New York, 1989) lo Spazio Neutro è appunto un servizio che assicura l’esercizio del diritto di visita e di relazione con gli adulti di riferimento. Il Servizio “Spazio Neutro” è stato pensato nel tempo proprio per sostenere e favorire il manteni-mento della relazione tra il bambino e il genitore o gli adulti di riferimento per lui significativi in quelle vicende familiari in cui questo bisogno-diritto non è rispettato per vari motivi quali disagio, malattia, conflittualità, affidi intra o extrafamiliari. E’ importante che ogni Servizio Sociale possieda tale spazio attrezzato e adeguatamente dedicato per garantire ai suoi cittadini adulti e i minori uno dei diritti fondamentali universalmente ricono-sciuti: la continuità affettiva e il sostegno alle relazioni familiari. “Il lavoro in assessorato è costante e per questo ringrazio l’equipe che mi affianca – ha dichiarato il sindaco f.f. Maria Grazia Richichi – Gli spazi dedicati ai colloqui sono accoglienti per rendere più che possibile sereni gli incontri del bambino. Ringrazio di cuore i Sindaci dell’Ambito 14 per la si-nergia e il lavoro di squadra fatto anche in collaborazione continua con l’ufficio di piano”. Il bambino è il fulcro dell’attenzione degli operatori specializzati per tutelare, ricostruire e mante-nere i suoi legami fondamentali. Con questo servizio si tutela il diritto di visita e di frequentazione da parte di entrambi genitori e/o di tutti gli adulti di riferimento con rapporti significativi. Il co-mune di Villa San Giovanni ha appositamente attrezzato uno spazio garantendo privacy e sicurezza sia per gli adulti che per i minori alla presenza di personale specializzato.

