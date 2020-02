“Second life”, l’idea progettuale vincente di dieci giovani di Villa San Giovanni partecipanti alla Call for the Economy of Francesco

7 Febbraio 2020 11:46

Reggio Callabria: un gruppo di dieci giovani villesi si è distinto nel concorso di idee “Call for the Economy of Francesco”, promosso dall’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace

Un gruppo di dieci giovani villesi si è distinto nel concorso di idee “Call for the Economy of Francesco”, promosso dall’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, dalla Conferenza Episcopale Calabra e da Oltre Open Innovation Hub, con l’advisory strategico di Entopan – Smart Networks & Strategies, con l’obiettivo di selezionare idee progettuali, concepite in Calabria, che favoriscano un nuovo archetipo di economia ispirata ai principi evangelici e all’esempio di San Francesco d’Assisi. Il progetto “Second life”, vincitore nella sezione “Idee” del concorso, mira a promuovere la cultura della solidarietà e dell’incontro, educando ad un’economia circolare a rifiuti zero, partendo proprio dalla realtà villese, per contrastare la mentalità dello spreco e dell’usa e getta. Ciò potrà facilitare il passaggio da un’economia consumistica e individualistica a un’economia comunitaria del dono e del riutilizzo che dà una seconda vita a molti beni altrimenti destinati ad essere cestinati. A tal fine, in sinergia con l’associazione O.RA. DI. A.GI.RE., l’associazione Interesse Pubblico, la Parrocchia Maria SS. del Rosario e la Consulta comunale del Terzo settore, il progetto si propone altresì di creare forme di inserimento al lavoro, soprattutto nei confronti di soggetti svantaggiati, tramite la realizzazione di un sistema di recupero degli scarti, ridando vita a ciò che ancora è riciclabile anche in parte, accogliendo così l’invito di Papa Francesco nel vedere il lavoro come parte del piano dell’amore di Dio ed elemento fondamentale per la dignità della persona. I giovani villesi (Francesca Attinà, Francesca Cotroneo, Giorgio Cotroneo, Mariapaola Imbesi, Emanuela Majolo, Paolo Romeo, Simona Romeo, Gaetano Sergi, Elena Siclari, Alessandro Trovato) verranno premiati il prossimo 10 marzo a Catanzaro dall’Arcivescovo mons. Vincenzo Bertolone e nei prossimi mesi si troveranno alle prese con un percorso formativo in collaborazione con partner tecnici di alto livello quali la Fondazione Bruno Kessler e Cariplo Factory. Avranno inoltre la possibilità di partecipare alla Summer School che si terrà nel mese di agosto sui temi dell’evento di Assisi The Economy of Francesco. Si tratta, insomma, per dirla con mons. Bertolone, di “un cammino impegnativo ma ineludibile, che ragazzi, ragazze e giovani imprese della Calabria stanno dimostrando di voler intraprendere con illuminata determinazione”.

