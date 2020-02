Villa San Giovanni: 5 studenti dell’Istituto professionale alberghiero turistico hanno partecipato alla finale del Gran premio di matematica applicata

24 Febbraio 2020 10:09

Cinque studenti dell’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni hanno partecipato alla finale della XIX edizione del ‘Gran premio di matematica applicata’ che si è svolta venerdì 21 febbraio scorso a Roma all’università Cattolica. Per essere ammessi alla finale, nel mese scorso gli studenti hanno superato presso l’Ipalbtur la prova di selezione organizzata dalla prof. Paola Riccelli.

Promosso dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’università Cattolica, il concorso è rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori ed ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche incentivando lo sviluppo delle capacità di problem solving. La prova finale è consistita nella risoluzione in un’ora di quesiti a risposta chiusa e di problemi a risposta aperta di logica. Oltre che a Roma, gli oltre 600 partecipanti sono stati ospitati nella sede di Milano dell’università Cattolica dove, il 21 marzo prossimo, si terrà la cerimonia di premiazione dei tre vincitori e dei venti migliori classificati a livello nazionale. Alla competizione hanno aderito 139 scuole di tutta Italia, quattro delle quali calabresi (i licei di Cirò, Girifalco e Cassano), con l’Ipalbtur unica rappresentante della provincia di Reggio. Gli studenti dell’Ipalbtur che, accompagnati dal docente referente Antonello Placanica, hanno partecipato alla gara finale sono: Alin Tiriac, Sebastiano Strati, Egzona Rexha, Alessia Caracciolo e Matteo Lucisani, tutti di classe quarta.

