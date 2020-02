Vibonese-Reggina, Toscano in conferenza stampa: “ho ritrovato la mia squadra”, poi elogia Gasparetto

1 Febbraio 2020 12:18

Vibonese-Reggina, si torna in campo per il campionato di Serie A, la conferenza stampa dell’allenatore Mimmo Toscano

La Reggina è reduce dal pareggio casalingo contro il Bari e adesso ha intenzione di tornare al successo, di fronte la Vibonese in una trasferta comunque da non sottovalutare. Il campionato è ormai entrato nella fase decisiva e non sono concessi passi falsi per le squadre in corsa per la promozione. Conferenza stampa della vigilia per l’allenatore Mimmo Toscano: “il pubblico rappresenta una certezza. Noi ci siamo ritrovati, abbiamo fatto contro il Bari una partita di grande intensità, bene anche dal punto di vista della qualità, è questa la Reggina che ha entusiasmato. La Vibonese ha una precisa identità che ha dimostrato all’andata, l’allenatore è zemaniano, all’andanta siamo stati bravi ad essere aggressivi, dobbiamo confermarci anche domani, quando mettiamo in campo i nostri ingredianti dimostriamo di essere forti. Si tratta di un avversario pericoloso, dobbiamo essere bravi a leggere la partita. Si lavora su soluzioni alternative come è successo con Blondett, è recuperato Liotti, Rolando ha fatto una grande partite”.

“Siamo soddisfatti sul mercato, ci siamo mossi in anticipo, Rubin e Doumbia hanno sempre fatto parte di questa squadra. Si tratta di un gruppo vero, di calciatori responsabili, dopo il Francavilla c’è stato un confronto da uomini. Gasparetto è un calciatore professsionale e serio, non è facile essere chiamato in causa e rispondere sempre presente. Bertoncini dovrebbe aggregarsi tra mercoledì e giovedì così come Garufo, qualche giorno in più per Bresciani. Non sono preoccupato dei gol subiti delle ultime partite. Gli attaccanti bisogna lasciarli tranquilli, Corazza deve solo ritrovare fiducia. Non ho dubbi di formazione”.

