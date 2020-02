Vibonese-Reggina, il rigore di Denis ripreso dal settore ospiti [VIDEO]

2 Febbraio 2020 18:56

Reggina in vantaggio sul campo della Vibonese. A sbloccare il match è stato un calcio di rigore di German Denis: il video del gol

Si sta giocando Vibonese-Reggina, gara valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C. Amaranto in vantaggio grazie al calcio di rigore di German Denis al 34′. Reggina che ha sofferto nei primi minuti, soprattutto per alcuni disimpegni sbagliati della retroguardia di Mimmo Toscano. Nella seconda parte del primo tempo gli amaranto hanno preso le misure agli attaccanti della Vibonese e hanno anche sbloccato la partita. Il fallo di mano di Redolfi sul tiro di De Rose ha indotto l’arbitro a fischiare la massima punizione. Dal dischetto l’argentino è stato, come al solito, freddissimo. In basso il VIDEO del calcio di rigore.

