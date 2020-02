Vibonese-Reggina, la probabile formazione amaranto: due ballottaggi da risolvere

1 Febbraio 2020 15:50

Vibonese-Reggina, la probabile formazione amaranto: i ballottaggi, le scelte, i dubbi di mister Toscano per il match della 24^ giornata di campionato

La Serie C torna in campo per la 24ª giornata. Nel Girone C il calendario propone lo scontro Vibonese-Reggina, un derby fra due tifoserie che si rispettano e regaleranno spettacolo per tutti i novanta minuti. La formazione amaranto però scenderà in campo senza fare sconti, ha necessariamente bisogno di portare a casa i tre punti che la sfida mette in palio. Ancora out Bertoncini, sarà uno tra Blondett e Gasparetto a prendere il suo posto al centro della difesa. C’e comunque la possibilità che entrambi inizino dal 1′, Blondett infatti può essere adattato a terzino destro, ne è un esempio la gara col Bari. Al momento però è in vantaggio Rolando, con Liotti titolare a sinistra. “Ho pochi dubbi di formazione”, ha ammesso mister Toscano in conferenza stampa. Ciò significa che per il resto ci saranno pochi cambiamenti: Bianchi e De Rose agiranno davanti alla difesa, Denis e Corazza coppia d’attacco. Poche chance dall’inizio per Reginaldo. L’unico vero ballottaggio è tra Sounas e Bellomo: il trequartista greco riesce a garantire maggiore quantità, potrebbe essere più utile contro una squadra molto offensiva come la Vibonese. Di seguito la probabile formazione amaranto:

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Liotti; Sounas; Corazza, Denis.

Valuta questo articolo