Vibonese-Reggina, le pagelle di StrettoWeb: Gasparetto, dove sei stato tutto questo tempo?

Vibonese-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – Si è appena conclusa la sfida del Luigi Razza tra rossoblu ed amaranto

Vibonese-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – La Reggina sbanca Vibo con cuore e sofferenza, basta un rigore del solito Denis a regalare i tre punti agli amaranto. Non una partita semplice, come pronosticato alla vigilia, ma alla fine la compagine di Toscano può esultare davanti agli oltre 1000 tifosi che hanno raggiunto il Luigi Razza. Le pagelle di StrettoWeb.

Guarna 6.5 – Due volte chiamato in causa e due volte presente.

Loiacono 7 – Impeccabile, preciso, attento. Ormai è una certezza.

Gasparetto 7 – E si ripete. Dove sei stato in tutto questo tempo?

Rossi 6 – Non brillantissimo, ma prezioso quando serve.

Blondett 6.5 – Fa benissimo quello che doveva fare: contenere.

De Rose 7 – Riproponiamo la stessa pagella di domenica scorsa: come si fa a rinunciare al capitano?

Bianchi 6 – Bene in fase di contenimento, meno quando c’è da proporre. Tanti errori anche semplici in fase d’appoggio.

Rolando 5.5 – Gioca mezz’ora ma sbaglia tantissimo, specie quando gli avversari avanzano. Un infortunio lo costringe ad uscire, continua la maledizione degli esterni.

Rivas 6 – Le sue maggiori doti sono la velocità e l’imprevedibilità, che vanno a nozze con un atteggiamento – quello ospite – molto spregiudicato e che prevede un baricentro altissimo. Il problema è che, queste doti, non le sfrutta a dovere, specie dopo il vantaggio, sprecando tantissimi contropiedi.

Reginaldo 5.5 – Non di certo la sua miglior partita da quando è in amaranto: non punta l’uomo come al suo solito e aspetta sempre un secondo in più per decidere cosa fare, facendo sfumare così l’azione.

Denis 7 – Non di certo la sua partita ideale, a guardare l’atteggiamento ospite e le sue caratteristiche. Fa quel che può ma, soprattutto, fa quello che doveva fare: trasformare il rigore. Sempre più trascinatore.

29′ – Liotti 6 – Continua a giocare col freno a mano tirato, non si è visto ancora il vero Liotti.

56′ – Sounas 7 – Il suo ingresso è una manna dal cielo. Peccato per quel giallo che gli farà saltare Reggina-Ternana.

56′ – Corazza 6 – Non si vede granché, fa il possibile.

71′ De Francesco 6 – Gestione e possesso, fa quello che doveva.

72′ Sarao 5.5 – Ottimo quando c’è da recuperare palloni, peccato che sia un difensore.

