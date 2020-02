Vibonese-Reggina, il ds Lo Schiavo: “il rigore non c’era! Arbitraggio a senso unico, così facciamo fatica”

2 Febbraio 2020 19:51

Il ds della Vibonese, Lo Schiavo recrimina a fine gara per la direzione arbitrale: per il direttore il rigore assegnato alla Reggina è molto dubbio

Polemiche in sala stampa, la Vibonese polemizza sull’arbitraggio dell’arbitro. Il ds Lo Schiavo analizza l’episodio del rigore decisivo per la vittoria della Reggina: “vedo che molte squadre si lamentano degli arbitri. La Vibonese non l’hai mai fatto negli ultimi tre anni. Dal campo ho visto una direzione di gara a senso unico, nei cartellini e nelle decisioni. Devo rivedere il fallo al replay, ma secondo me non c’era assolutamente. Il calciatore era vicinissimo, se fosse così ogni domenica si assisterebbe a tanti rigori. Così facciamo fatica a portare punti a casa soprattutto contro squadre forti come la Reggina. Siamo sulla strada giusta verso la salvezza, sarebbe un peccato se dovessimo arrivare alle ultime partite col patema di fare punti”.

