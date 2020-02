Vibonese-Reggina, i 23 convocati di mister Toscano: si rivede Marchi, ok Liotti

1 Febbraio 2020 15:45

Vibonese-Reggina, mister Toscano ha diramato la lista dei convocati: ecco i giocatori che prenderanno parte alla trasferta valida per la 24^ giornata

Vibonese-Reggina è il derby calabrese della 24ª giornata di Serie C Girone C. Allo stadio Razza di Vibo Valentia sarà una grande festa, visto che saranno presenti molti tifosi e l’impianto sarà tutto esaurito in ogni ordine di posto. Il tecnico Domenico Toscano, come di consueto alla vigilia del match, ha diramato la lista dei convocati. Già in conferenza stampa era stata annunciata l’assenza di Bertoncini, Bresciani, Garufo e Doumbia. Di seguito l’elenco completo dei calciatori amaranto:

PORTIERI: Geria, Guarna;

DIFENSORI: Blondett, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin;

CENTROCAMPISTI: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas;

ATTACCANTI: Bellomo, Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao.

Valuta questo articolo