Vibonese-Reggina 0-1 LIVE: amaranto avanti nel primo tempo [FOTO]

2 Febbraio 2020 18:13

Vibonese-Reggina LIVE, si gioca il match della 24ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca e partita in diretta

Vibonese-Reggina LIVE – Domenica di festa al “Luigi Razza” di Vibo Valentia, si gioca il derby Vibonese-Reggina. Lo stadio è pieno in ogni ordine di posto, i tifosi amaranto sono tantissimi e si fanno riconoscere con sciarpe e bandiere. Sono giunti in tantissimi per sostenere la squadra di Domenico Toscano ed accompagnarla ad una vittoria fondamentale in ottica classifica. Non è un momento positivo invece per i padroni di casa, che arrivano al match reduci da qualche risultato deludente. Servono punti contro la capolista per ritrovare entusiasmo e sicurezze. Le previsioni dunque fanno capire che sarà una gara divertente, non perderti nessuna emozione! Segui su StrettoWeb la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale dei nostri inviati presenti allo stadio:

45′ + 3′ Termina qui la prima frazione di gioco. Reggina avanti di un gol!

40′ Timida reazione della Vibonese. Doppia chiusura di Liotti per evitare guai.

34′ LA REGGINA E’ IN VANTAGGIOOOOOO!!! IL CALCIO DI RIGORE E’ TRASFORMATO DA DENIS. Portiere beffato da uno scavetto. Infallibile l’argentino dagli undici metri. Vibonese 0 Reggina 1!

32′ CALCIO DI RIGORE PER LA REGGINA! REDOLFI RESPINGE CON LA MANO UN TIRO DA FUORI DI DE ROSE! Il difensore era ammonito, finisce anzitempo sotto la doccia. Vibonese in 10.

30′ La Reggina reclama un calcio di rigore! I giocatori accerchiano l’arbitro, non ha rilevato uno sgambetto su Rivas.

29′ Cambio forzato per Toscano: Liotti prende il posto di Rolando, che non ce le fa.

28′ Clamoroso errore di Emmausso da solo avanti alla porta! Ancora brivido per i tifosi amaranto, si salva la Reggina. Troppi errori della difesa in fase di disimpegno.

25′ Siamo giunti alla metà del primo tempo, la partita è viva. Cerca di tenere il pallino del gioco la Reggina, ma la Vibonese tiene a livello fisico.

21′ L’arbitro estrae il primo giallo: è Redolfi a finire sulla lista dei cattivi per una entrata su capitan De Rose.

17′ Sponda di Denis per Bianchi, tiro debole nella braccia del portiere.

9′ Pericolo per la Reggina!!! Super intervento di Guarna per evitare il vantaggio dei rossoblu.

8′ Azione solitaria di Rivas sulla sinistra: l’honduregno entra in area, si procura lo spazio per il tiro ma la conclusione è completamente sballata. Più vicina alla bandierina del corner che alla porta di Mengoni.

6′ Inizia bene la Vibonese, mentre preoccupazione fra gli ospiti: Rolando resta a terra, ma dopo l’intervento dei medici sembra tutto ok per l’esterno.

1′ Sfida iniziata! La Reggina in casacca bianca e inserti amaranto muove per primo il pallone.

Vibonese-Reggina: le formazioni ufficiali del match

Di seguito le formazioni ufficiali di Vibonese-Reggina, gara con fischio d’inizio alle 17.30 e valida per la 24ª giornata del campionato di Serie C Girone C:

Vibonese (4-3-3): Mengoni; Del Col, Redolfi, Mahrous, Tito; Tumbarello, Petermann, Pugliese; Emmausso, Bernardotto, Bubas. A disposizione: Quaranta, Greco, Rezzi, Prezzabile, Battista, Ciotti, Napolitano, Berardi, Raso, Taurino, Altobello, Sgambati. Modica. Allenatore: Facciolo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Rolando; Rivas; Reginaldo, Denis. A disposizione: Geria, Liotti, Rubin, De Francesco, Mastour, Nielsen, Paolucci, Sounas, Bellomo, Corazza, Sarao. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti).

Valuta questo articolo